Confira os duelos das semifinais do Brasileirão Feminino

Na última partida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino, realizada nesta quinta-feira, 29, o São Paulo garantiu a última vaga nas semifinais ao empatar em 0 a 0 com o Grêmio. Após vencer o jogo de ida, o Tricolor Paulista confirmou sua classificação para a próxima fase da competição.

Os outros times que avançaram para as semifinais são Corinthians, Palmeiras e Ferroviária.

O Corinthians assegurou sua vaga após um empate por 1 a 1 no primeiro jogo contra o Bragantino e uma vitória por 1 a 0 na partida de volta. Com o título de maior campeão da competição, o Timão busca adicionar mais um troféu à sua coleção.

O Palmeiras avançou após vencer o Cruzeiro por 2 a 1 no primeiro confronto e empatar em 2 a 2 no jogo de volta, garantindo sua classificação para a semifinal.

A Ferroviária superou o Internacional ao empatar em 1 a 1 no jogo de ida e vencer o segundo confronto por 2 a 0, eliminando o clube gaúcho.

As semifinais do Brasileiro Feminino estão programadas para os dias 1 e 8 de setembro, com os seguintes confrontos:

Corinthians x Palmeiras

São Paulo x Ferroviária