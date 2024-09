Phelipe Rodrigues conquista prata nos 50m livre S10 na Paralimpíada

Phelipe Rodrigues, maior medalhista da atual delegação brasileira nos Jogos Paralímpicos - Foto: Wander Roberto/CPB

Na final dos 50 metros livre da classe S10 na Paralimpíada de Paris-2024, o nadador brasileiro Phelipe Rodrigues conquistou a medalha de prata, ampliando seu legado com um total de nove medalhas paralímpicas ao longo de sua carreira. O pernambucano de 34 anos cravou o tempo de 23s54, em uma prova marcada pela extrema velocidade e alto nível de competição.



O ouro ficou com o australiano Thomas Gallagher, atual campeão paralímpico e vice-campeão mundial, que completou a prova em 23s40, apenas 14 centésimos à frente de Phelipe. O bronze também foi para a Austrália, com Rowan Crothers fechando o pódio com o tempo de 23s79.

Além da conquista de Phelipe, o Brasil foi representado por Mariana Ribeiro na decisão dos 50 metros livre da classe S10. Em uma disputa acirrada, Mariana finalizou na sétima posição, com o tempo de 27s81, ficando a menos de meio segundo de uma medalha. Vale destacar que Mariana, pertencente à classe S9, competiu contra atletas de uma categoria com menor grau de comprometimento físico.

A prova foi vencida pela chinesa Yi Chen, que quebrou o recorde mundial ao marcar 27s10. A prata ficou com a norte-americana Christie Raleigh Crossley, que completou em 27s38, enquanto o bronze foi conquistado pela canadense Aurelie Rivard, com 27s62.