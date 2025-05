Conmebol declara Fortaleza vencedor após confusão contra o Colo-Colo

Colo-Colo é punido por confusão e mortes no jogo contra o Fortaleza no Estádio Monumental de Santiago - Foto: JAVIER SORIANO / AFP

A Comissão Disciplinar da Conmebol oficializou, nesta quarta-feira, 30, a vitória do Fortaleza por 3 a 0 sobre o Colo-Colo, em partida interrompida no dia 10 de abril, em Santiago, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

O jogo foi suspenso aos 24 minutos do segundo tempo após a invasão de campo por torcedores chilenos e episódios de violência dentro e fora do Estádio Monumental, que resultaram na morte de duas pessoas.

Além da derrota por W.O., o Colo-Colo foi punido com cinco jogos com portões fechados como mandante em competições organizadas pela Conmebol e multado em 80 mil dólares, o equivalente a cerca de R$ 454 mil. O clube chileno ainda pode recorrer da decisão no prazo de sete dias.

Com a vitória atribuída, o Fortaleza soma agora quatro pontos em três jogos e sobe da última para a terceira colocação do Grupo E. O saldo de gols também foi ajustado para zero, com quatro gols marcados e quatro sofridos.

Confusão dentro e fora do Estádio ocasionou em duas mortes

O confronto em Santiago ficou marcado por cenas de violência. Ainda no início do segundo tempo, objetos foram arremessados ao gramado pela torcida local. O atacante Deyverson, do Fortaleza, mostrou os projéteis ao árbitro.

Minutos depois, o vidro de proteção entre arquibancada e campo foi quebrado e torcedores do Colo-Colo invadiram o gramado, forçando a retirada dos jogadores do Fortaleza e da equipe de arbitragem. Parte dos jogadores chilenos tentou conter os invasores.

Do lado de fora do estádio, o clima também era de tensão. De acordo com a ESPN, dois torcedores do Colo-Colo morreram nos arredores do Monumental, agravando a situação.

O Fortaleza agradeceu publicamente o apoio da CBF, que prestou assistência para a evacuação da equipe no Chile e protocolou junto à Conmebol o pedido de vitória, amparado pelo regulamento disciplinar da entidade.