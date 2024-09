Conmebol divulga data e sede da Copa América feminina; saiba

Jogadoras da Seleção Brasileira comemorando - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Conmebol divulgou, na manhã desta quarta-feira, 18, os detalhes sobre a Copa América Feminina de 2025. A competição, que terá sede no Equador, será entre os dias 12 de julho e 2 de agosto e garantirá vaga para a Copa do Mundo de 2027, que acontece no Brasil.

O torneio tem a Seleção Brasileira como atual campeã, tendo em vista que venceu a Colômbia na final por 1x0, em 2022. Desta maneira, diferente do comum, a Copa América terá um intervalo de três anos. O curto período se dá por conta da pandemia do Covid-19, que precisou atrasar a edição.

Com a medalha de prata dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a Amarelinha chega confiante para os amistosos de outubro, entre os dias 21 e 30. Os locais e adversários ainda estão em negociação.