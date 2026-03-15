Copa do Brasil: CBF define nova regra de classificação para torneio

Troféu da Copa do Brasil: torneio terá mudanças na cçassificação a partir de 2027 - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou um novo critério de classificação à Copa do Brasil que vai afetar federações que, atualmente, têm direito a até três vagas para a competição nacional. A medida começa a valer a partir da edição de 2027.

Até 2026, as vagas eram definidas exclusivamente pelo desempenho nos campeonatos estaduais. Com a nova regra, uma das três vagas poderá ser destinada ao campeão, por exemplo, de copas estaduais.

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Em documento enviado às entidades estaduais, a entidade que rege o futebol brasileiro afirmou que a medida tem como objetivo democratizar a participação na modalidade no país, além de desenvolvê-la.

A novidade agora permite que federações posicionadas entre a 15ª e a 27ª colocação no Ranking Nacional de Federações da CBF também adotem esse modelo. Antes, esses estados eram obrigados a indicar seus representantes exclusivamente por meio dos campeonatos estaduais.

São os casos de:

Rio Grande do Norte

Paraíba

Maranhão

Sergipe

Distrito Federal

Piauí

Espírito Santo

Tocantins

Acre

Rondônia

Roraima

Mato Grosso do Sul

Amapá

Desde 2026, a Copa do Brasil opera com seu formato expandido de 126 participantes, garantindo que todas as unidades da federação tenham, no mínimo, três representantes na disputa.

Com a manutenção do formato, o foco da CBF se volta para o preenchimento do calendário anual dos clubes de menor investimento.

E a Bahia?

A mudança em nada afeta o estado da Bahia, que indica os seus quatro representantes para a Copa do Brasil via campeonatos estaduais — a quantidade pode ser elevada se alguma equipe filiada à Federação Baiana de Futebol (FBF) conquista a Copa do Nordeste ou fica bem posicionada ao final do Campeonato Brasileiro da Série A.

Este ano, a Bahia iniciou o torneio com Juazeirense, Jacuipense, Atlético de Alagoinhas e Porto. Desses, apenas o Leão do Sisal ainda se mantém vivo e está na quarta fase da competição: vai enfrentar o Novorizontino-SP. Bahia e Vitória entram na 5ª fase.

No Ranking Nacional de Federações (RNF) da CBF, a Bahia aparece na 9ª colocação.