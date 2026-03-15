Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > FUTEBOL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FUTEBOL

Copa do Brasil: CBF define nova regra de classificação para torneio

Entidade que rege futebol brasileiro anunciou regra na última sexta-feira, 13; medida vale a partir de 2027

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

15/03/2026 - 9:49 h | Atualizada em 15/03/2026 - 10:27

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Troféu da Copa do Brasil: torneio terá mudanças na cçassificação a partir de 2027
Troféu da Copa do Brasil: torneio terá mudanças na cçassificação a partir de 2027 -

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou um novo critério de classificação à Copa do Brasil que vai afetar federações que, atualmente, têm direito a até três vagas para a competição nacional. A medida começa a valer a partir da edição de 2027.

Até 2026, as vagas eram definidas exclusivamente pelo desempenho nos campeonatos estaduais. Com a nova regra, uma das três vagas poderá ser destinada ao campeão, por exemplo, de copas estaduais.

Tudo sobre Futebol em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Saiba como Jacuipense vai usar premiação milionária da Copa do Brasil
Ex-Vitória brilha em disputa de pênaltis e classifica Sport na Copa do Brasil
Jacuipense enfrenta finalista do Paulistão na 4ª fase da Copa do Brasil

Em documento enviado às entidades estaduais, a entidade que rege o futebol brasileiro afirmou que a medida tem como objetivo democratizar a participação na modalidade no país, além de desenvolvê-la.

A novidade agora permite que federações posicionadas entre a 15ª e a 27ª colocação no Ranking Nacional de Federações da CBF também adotem esse modelo. Antes, esses estados eram obrigados a indicar seus representantes exclusivamente por meio dos campeonatos estaduais.

São os casos de:

  • Rio Grande do Norte
  • Paraíba
  • Maranhão
  • Sergipe
  • Distrito Federal
  • Piauí
  • Espírito Santo
  • Tocantins
  • Acre
  • Rondônia
  • Roraima
  • Mato Grosso do Sul
  • Amapá

Desde 2026, a Copa do Brasil opera com seu formato expandido de 126 participantes, garantindo que todas as unidades da federação tenham, no mínimo, três representantes na disputa.

Com a manutenção do formato, o foco da CBF se volta para o preenchimento do calendário anual dos clubes de menor investimento.

E a Bahia?

A mudança em nada afeta o estado da Bahia, que indica os seus quatro representantes para a Copa do Brasil via campeonatos estaduais — a quantidade pode ser elevada se alguma equipe filiada à Federação Baiana de Futebol (FBF) conquista a Copa do Nordeste ou fica bem posicionada ao final do Campeonato Brasileiro da Série A.

Este ano, a Bahia iniciou o torneio com Juazeirense, Jacuipense, Atlético de Alagoinhas e Porto. Desses, apenas o Leão do Sisal ainda se mantém vivo e está na quarta fase da competição: vai enfrentar o Novorizontino-SP. Bahia e Vitória entram na 5ª fase.

No Ranking Nacional de Federações (RNF) da CBF, a Bahia aparece na 9ª colocação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Troféu da Copa do Brasil: torneio terá mudanças na cçassificação a partir de 2027
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Troféu da Copa do Brasil: torneio terá mudanças na cçassificação a partir de 2027
Play

Juiz acertou? Veja o que diz a regra sobre invasão no pênalti do BaVi

Troféu da Copa do Brasil: torneio terá mudanças na cçassificação a partir de 2027
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Troféu da Copa do Brasil: torneio terá mudanças na cçassificação a partir de 2027
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

x