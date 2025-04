Corinthians confirma a demissão do técnico Ramón Díaz

Ramón Díaz (dir) ao lado do seu filho e assistente Emiliano Díaz - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Ramón Díaz não é mais o técnico do Corinthians. A decisão ocorreu após reunião realizada nesta quinta-feira, 17, com a direção alvinegra. Os auxiliares Emiliano Díaz, Bruno Urribarri e Osmar Ferreyra, além do preparador físico Diego Pereira também deixam o clube.

O nome mais cotado para assumir a vaga é o de Dorival Júnior, ex-técnico da Seleção Brasileira, e que até recebeu uma sondagem da cúpula corintiana.

A comissão técnica foi demitida justamente um mês após o Timão derrotar o arquirrival Palmeiras e conquistar o Campeonato Paulista.

Ramón Díaz dirigiu a equipe do Parque São Jorge em 60 partidas, com 31 vitórias, 16 empates e 13 derrotas, com 94 gols marcados e 62 sofridos. Vale salientar que o auxiliar Emiliano Díaz, filho de Ramón, dirigiu o time em duas oportunidades, com um triunfo e uma derrota.

Disputando o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana, e no aguardo da estreia na Copa do Brasil, a diretoria do Corinthians corre contra o tempo para anunciar um novo comandante.

O Timão volta a campo neste sábado, 19, onde recebe a visita do Sport, na Neo Química Arena, às 16h, pela 5ª rodada do Brasileirão Série A.