Dorival Júnior deve assumir o Corinthians no lugar de Ramón Díaz

Corinthians negocia com Dorival e prepara saída de Ramón Díaz - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O Corinthians está próximo de oficializar uma mudança no comando técnico. Após um início irregular no Campeonato Brasileiro, a diretoria alvinegra já trabalha nos bastidores para concretizar a saída de Ramón Díaz e confirmar a chegada de Dorival Júnior, com quem há um acordo verbal em andamento.

Apesar do título paulista conquistado recentemente, o treinador argentino não resistiu à pressão após somar apenas quatro pontos nas quatro primeiras rodadas do Brasileirão — desempenho que aumentou as críticas da torcida e da imprensa. Ramón acumula uma vitória, um empate e duas derrotas na competição nacional, o que contribuiu para o desgaste com a cúpula corintiana.

Enquanto acerta os últimos detalhes para a saída de Díaz, o Timão avança nos bastidores com Dorival Júnior, nome que já vinha sendo bem avaliado internamente há meses. O treinador, que deixou recentemente o comando da seleção brasileira, está perto de assumir mais um gigante paulista em sua carreira.

Caso o acerto se concretize, Dorival completará o ciclo nos quatro principais clubes do estado de São Paulo: ele já treinou o Santos (2010 e 2014 a 2016), o Palmeiras (2014) e o São Paulo (2017 a 2018 e 2023).