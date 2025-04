Carpini explica ausência de Hugo e variações no meio-campo

Vitória venceu o Fortaleza por 2 a 1 nesta quarta-feira, 16, e deu fim ao jejum de sete jogos - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após enfrentar uma sequência de sete jogos sem saber o que é vencer, a torcida do Vitória pôde respirar aliviada na noite desta quarta-feira, 17. Isso porque o Leão da Barra venceu o Fortaleza por 2 a 1, na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão, e durante a coletiva de imprensa depois do jogo, Carpini explicou o motivo de Hugo ter ficado de fora da relação, além de esclarecer o “rodízio de meias”.

"Não posso ter quatro laterais na relação. E o Jamerson foi muito bem, mostrou a evolução que a gente espera. O atleta vem de outro projeto, outro contexto, outra região. Tivemos o início do estadual para testar algumas coisas, mas é uma mudança muito grande. [...] Então acaba sobrando para alguns jogadores. Ele já tinha ido bem contra o Atlético-MG e hoje foi bem mais uma vez. Fico feliz com a evolução dele", destacou o técnico rubro-negro, alegando que a escolha foi técnica e estratégica.

Carpini ainda negou que promove rodízio entre os meias. Para ele, são variações pensadas jogo a jogo, de acordo com as características de cada atleta e da partida.

"Eu nem falo em rodízio. São as opções que temos dentro de cada jogo. O Pepê consegue circular, desafogar a equipe com a qualidade técnica. O Ronaldo consegue arrastar mais, tirar o time de trás com a bola dominada, hoje conseguimos usar isso. O Willian [Oliveira] tem mais entendimento de ocupação de espaço. São opções diferentes para a nossa sequência. Independente de quem jogue, o Vitória está bem representado", avaliou.

Com a mente no Fluminense

O Leão não tem tempo para descansar. O jogo seguinte será no próximo domingo, 21, às 18h30, contra o Fluminense, no Maracanã.