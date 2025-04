Dependência? Com Matheuzinho em campo, Vitória só perdeu uma no ano

Matheuzinho marcou o gol que garantiu os três pontos para o Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória pôs fim a um jejum que já durava sete jogos na noite desta quarta-feira, 16, após vencer o Fortaleza por 2 a 1, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória foi a primeira da equipe comandada por Thiago Carpini nesta edição do certame, e o gol que garantiu os três pontos foi marcado por Matheuzinho, que tem um retrospecto excelente quando entra em campo.

Em 2025, o meio-campista disputou apenas 13 jogos com a camisa rubro-negra, e só saiu de campo derrotado em uma ocasião: contra o Flamengo. Nas outras 12 vezes que esteve em campo, o Vitória venceu sete jogos e empatou em cinco oportunidades. Para efeito comparativo, sem Matheuzinho, o Vitória perdeu três partidas no ano, em 15 jogos.

Além disso, com o gol de ontem, o camisa 30 marcou seu quarto tento na temporada, se aproximando da marca alcançada no ano passado, quando balançou as redes seis vezes, mas com 40 jogos a mais.

Após o jogo, durante a zona mista, Matheuzinho fez questão de ressaltar a importância do grupo para o seu bom momento: “Agradecer a Deus pelos dois gols. Quero engrandecer toda a equipe, sem eles isso não aconteceria. Fiz os gols, mas sem eles isso não aconteceria”.

“A gente está no caminho. Todos os jogos são difíceis, vai ser daí para mais. Manter os pés nos chão. Foi a primeira vitória e que venham mais”, afirmou o jogador.

Dependência do camisa 30?

Matheuzinho tem enfrentado problemas com lesões na temporada, chegando a declarar, mais de uma vez, que estava jogando no sacrifício para poder ajudar o Vitória.

Em uma das ocasiões que o jogador não reuniu condições de entrar em campo, na partida contra o Juventude, na estreia do Campeonato Brasileiro, o treinador Thiago Carpini abordou a dificuldade de substituir o meia, que possui características únicas dentro de campo, principalmente no que diz respeito à capacidade de quebrar linhas e criar jogadas.

"Hoje, jogamos fora de casa com Pepê, Rato e Mosquito, jogadores que têm sua capacidade, mas não possuem a mesma característica do Matheuzinho. O Matheuzinho consegue quebrar linhas, driblar e fazer a equipe jogar. O Rato e o Pepê tentam fazer isso de uma maneira diferente, mas, hoje, não funcionou", comentou o treinador.