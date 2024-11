Cruzeiro vence Lanús e vai à final da Copa Sul-Americana 2024

Jogadores do Cruzeiro comemoram classificação à final da Copa Sul-Americana no Estádio Ciudad de Lanús - Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP

O Cruzeiro se classificou para a final da Copa Sul-Americana-2024 ao vencer o argentino Lanús por 1 a 0 fora de casa na partida de volta das semifinais que foi disputada nesta quarta-feira (30) em Buenos Aires.

Kaio Jorge marcou o gol do time mineiro no fim do primeiro tempo (45') que bastou para garantir a vaga na decisão após o empate em 1 a 1 no duelo de ida em Belo Horizonte.

Na decisão, que será disputada no dia 23 de novembro, em Assunção, no Paraguai, o Cruzeiro enfrentará o vencedor do confronto entre Corinthians e o argentino Racing, que empataram em 2 a 2 na ida, em São Paulo.