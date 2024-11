Corinthians e Racing empatam na ida das semifinais da Sul-Americana

Jogadores do Corinthians reunidos - Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

O Corinthians empatou com o argentino Racing em 2 a 2 nesta quinta-feira, 24, em São Paulo, no jogo de ida de uma das semifinais da Copa Sul-Americana de 2024, em duelo marcado pela intensa chuva que caiu durante toda a partida.

O atacante Maximiliano Salas colocou os argentinos na frente logo aos seis minutos, surpreendendo o goleiro Hugo Souza com um chute por cobertura. O Timão conseguiu virar o placar ainda no primeiro tempo, com dois belos gols do centroavante Yuri Alberto.

Leia mais:

>>Maguila deixa legado marcado por diferentes batalhas

>>Torcida mista no Ba-Vi: o que se sabe até agora sobre retorno

>>Após oito jogos sem vencer, Vasco derrota Cuiabá e se afasta do Z-4

No primeiro, o holandês Memphis Depay fez uma grande jogada em que entrou na área se livrando de três marcadores e tocou na direita para Yuri Alberto, que sozinho deu um leve toque na saída de Arias (11'). Ele voltou a marcar aos 33 minutos com um belo chute cruzado de fora da área.

No início da segunda etapa, o ponta uruguaio Gastón Martirena fez uma jogada espetacular desde o meio de campo, deu uma caneta em Garro, um drible em Charles e após tabelar com Almendra soltou um disparo de fora da área, sem chances para Hugo Souza (54').

A forte chuva condicionou a partida, pois com partes do gramado completamente alagadas, dificultou o jogo rápido e técnico por parte das duas equipes.

Apesar da pressão local nos últimos minutos, o Racing conseguiu segurar o resultado e poderá decidir a classificação para a final diante de sua torcida, na próxima quinta-feira, em seu estádio, o Cilindro de Avellaneda. Se houver um novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Na outra semifinal, cujo jogo de ida foi disputado na quarta-feira, o Cruzeiro empatou com o também argentino Lanús em 1 a 1 no Mineirão, em Belo Horizonte.

A final da Copa Sul-Americana será disputada em jogo único em Assunção, no Paraguai, no dia 23 de novembro.