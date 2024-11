Torcida mista no Ba-Vi: o que se sabe até agora sobre retorno

Torcedores do Bahia e do Vitória podem dividir estádio outra vez - Foto: Lucas Melo / Ag: BAPRESS. / Divulgação

A memória de torcedores do Bahia e do Vitória de diferentes gerações é povoada por clássicos com as duas torcidas medindo forças, mas apenas pacificamente, nos cantos e gritos ecoados na arquibancadas lotadas da Fonte Nova e do Barradão. Desde 2018, essas lembranças marcantes dos torcedores da dupla Ba-Vi não vêm sendo cultivadas da mesma forma.

Com o estabelecimento da torcida única nos clássicos, a partir de decisão do Ministério Público, o colorido da mistura dos tricolores e rubro-negros não vem mais compondo o cenário dos estádios no principal confronto do futebol baiano e nordestino. Uma medida drástica, tomada como resposta aos conflitos e às violências, que na maior parte das vezes ocorrem fora dos estádios, entre torcedores dos dois times.

Mas, ontem, uma indicação do fim da torcida única e retorno de um cenário mais diverso nos estádios foi apresentada pela promotora de Justiça Thelma Leal, em entrevista ao programa A Tarde Esporte Clube, da A Tarde FM, comandado pelo jornalista Pedro Sento Sé.

“Nós estamos com muita esperança que as coisas aconteçam como estamos planejando. E que tenhamos em 2025 a torcida visitante em clássicos Ba-VI. Nós temos procedimentos instaurados para esse fim. E agora temos uma boa notícia, que é a implementação da biometria facial nos estádios. E isso vai trazer um pouco mais de segurança. Com todas as medidas que estamos pleiteando, acho que nós temos reais esperanças de acontecer o retorno”, afirmou.

Segundo a promotora, o retorno implicaria na assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta por instituições envolvidas na logística para a realização dos clássicos em segurança. “Temos em andamento o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que envolve ao menos 10 atores responsáveis“, explica, listando os clubes, secretarias do Estado e Município, polícias, concessionárias de transportes como atores implicados no acordo – sendo necessário, nas palavras da promotora Thelma Leal, que “todos atendam “aos requisitos de segurança previstos no TAC, para que a gente possa ter um entorno do estádio muito mais seguro”.

Ainda na entrevista, Leal explicou que a logística para a realização dos clássicos com torcida visitantes deve envolver não apenas a segurança nos estádios, mas também nos bairros da cidade. “Nos estádios, o índice de violência é muito baixo. No entorno dos estádios, também não temos maiores registros. Hoje o nosso maior problema é nos bairros. Então precisamos ter um contingente policial suficiente para atender esses locais e evitar esses atos de violência”, acrescentou a promotora.

Posições dos clubes

Diante deste cenário de possível retorno da torcida visitante nos clássicos entre Bahia e Vitória na Arena Fonte Nova e no Estádio do Barradão, a equipe de A TARDE consultou os dois clubes envolvidos na decisão do Ministério Público.

Segundo apurou a reportagem, o Bahia vê com preocupação a possibilidade do retorno das duas torcidas aos clássicos. O clube ainda não constatou alterações nas políticas públicas desde a proibição que estejam vigorando para justificar a retomada da presença de ambas as torcidas no Ba-Vi. No início do ano, quando a discussão sobre a torcida mista retornou com força, principalmente por conta do retorno, após seis anos, dos dois times na primeira divisão, o Tricolor apresentou uma posição contrária à volta da torcida visitante.

Já do lado do clube rubro-negro, o posicionamento diverge com aquele apresentado pelo rival. Isso porque, segundo informações obtidas, o Vitória é favorável ao retorno da torcida mista Já no clássico Ba-Vi no ano que vem. Fábio Mota, presidente do Leão, garantiu à reportagem que o clube está de acordo com o possível retorno da torcida mista nos clássicos Ba-Vi em Salvador.