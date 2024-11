Everaldo se diz pronto para ser titular: “Estou me sentindo muito bem”

Everaldo tem dois gols com a camisa rubro-negra na Série A - Foto: Reprodução / TV Vitória

Devido a uma grave lesão muscular, o atacante Everaldo ficou cinco meses afastado dos gramados. Devidamente recuperado, ele foi decisivo para o rubro-negro baiano superar o RB Bragantino na última rodada. O camisa 37 vive a expectativa de ser titular na partida contra o Fluminense, neste sábado, 26, no Barradão, pela 31ª rodada do Brasileirão.

"Titular eu não sei, até porque eu falei em algumas entrevistas, isso depende muito do professor Carpini. Ele que está no dia a dia, ele que sabe o que é melhor para que a gente possa estar fazendo dentro de campo, se sou eu ou se é outro atleta que vai começar jogando. Isso não importa, o mais importante é que a gente possa dar o nosso melhor e conseguir ajudar o Vitória a conseguir os resultados", disse o camisa 37 em entrevista coletiva.

Questionado se está bem nos aspectos físico e psicológico, Everaldo se diz preparado caso seja solicitado no time principal no confronto direto diante do Tricolor das Laranjeiras.

"Sim. Graças a Deus eu estou me sentindo muito bem, estou recuperado, tenho me sentido bem no dia a dia, tenho me doado. Tenho dado o meu máximo dentro de campo, em cada treinamento, para que se for a opção do professor Carpini de começar jogando, para que eu possa estar preparado, para que eu possa estar pronto para poder fazer o que ele está nos passando", complementou.

Ex-jogador do Fluminense, Everaldo espera fazer valer a famosa "lei do ex" da maneira mais natural possível. Focado, ele espera que o time faça um jogo consistente diante da torcida rubro-negra.

"Espero fazer a lei funcionar neste sábado, mas eu não penso nisso não, porque eu sei que o que eu tenho que fazer é trabalhar. É focar, pedir a Deus força e sabedoria, porque o gol a gente sabe que é consequência do trabalho, que sai naturalmente. O meu único foco é de poder fazer boas partidas, de poder me doar dentro de campo, dar o meu máximo e poder ajudar a vitória, e os gols vão acontecer, vão sair naturalmente", comentou.

A expectativa é de que o Barradão receba mais de 20 mil torcedores contra o Tricolor carioca. Everaldo enaltece o apoio incondicional da galera colossal durante todo o campeonato e crê no resultado positivo em casa.

"Todos sabem a força do Barradão e a força da torcida do Vitória. E a gente sabe que sem eles não seria possível ter chegado aqui. E graças a Deus eles têm nos ajudado, nos apoiado em momentos bons e ruins. Eles sempre tiveram com a gente e a gente espera que até o final da competição seja assim. Esperamos que o grupo e a torcida possam estar unidos para que a gente possa conseguir o objetivo que é o que todo mundo quer", concluiu.