De volta ao ataque! Atacante retorna à Seleção e pode ser trunfo contra o Paraguai

Raphinha é um dos principais jogadores da Seleção Brasileira | Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Fora do empate com o Equador por suspensão, o atacante Raphinha está de volta e será uma das opções ofensivas da Seleção Brasileira no próximo compromisso pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil encara o Paraguai nesta terça-feira, 10, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 16ª rodada. O jogador do Barcelona já treina normalmente com o grupo.

Raphinha foi desfalque na estreia de Carlo Ancelotti no comando da Seleção após acumular cartões amarelos. O último foi diante da Argentina, ainda sob o comando interino, o que o tirou da partida em Guayaquil.

Mesmo ausente na lista de relacionados para o primeiro jogo da Data Fifa, o camisa 11 estava com a delegação durante todo o período de preparação.

Ele participou das atividades no CT Joaquim Grava, na capital paulista, ao lado dos demais convocados, e deve brigar por uma vaga no time titular.

"Obviamente é um trabalho diferente, mas temos a qualidade dos jogadores, que é muito boa. Se não há muito tempo para trabalhar, há a possibilidade de melhorar, porque a qualidade que temos aqui é muito alta. A nível ofensivo, tenho certeza que vamos melhorar, porque hoje faltou um jogador muito importante, que era Raphinha", confirmou Ancelotti.



Com o empate fora de casa diante dos Equatorianos em Guayaquil, o Brasil se mantém na 4ª posição na tabela das Eliminatórias, com 21 pontos somados.