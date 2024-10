Dorival anuncia três mudanças no time titular do Brasil diante do Peru

Treinador Dorival Júnior em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira, 14 - Foto: © Rafael Ribeiro | CBF

A Seleção Brasileira venceu, mas não convenceu na vitória de virada sobre o Chile, na última quinta-feira, 10, e o técnico Dorival Júnior fará três mudanças na equipe titular visando a partida contra o Peru. Em entrevista coletiva concedida, o comandante do Brasil anunciou que o lateral Vanderson e os meio-campistas Bruno Guimarães e Gerson ganharão uma oportunidade entre os onze titulares nas vagas de Danilo, André e Lucas Paquetá, respectivamente.

Leia mais:

>> Brasil x Peru: onde assistir e prováveis escalações

>> "Sei que está orgulhoso", diz Luiz Henrique ao realizar sonho do pai

>> Destaque e artilheiro: 'Pivete de Aço' é campeão com a Seleção Sub-17

Com Paquetá suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Brasil irá a campo contra o Peru com: Ederson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Raphinha, Savinho e Igor Jesus.

Lateral-direito do Mônaco, Vanderson será titular pela primeira vez na Seleção Brasileira | Foto: Vitor Silva | CBF

Questionado sobre o motivo das alterações, Dorival comentou que a seleção precisa de atuações mais seguras pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A Canarinha ocupa a quarta colocação com 13 pontos, seis atrás da Argentina, líder da competição.

"Vanderson tem um poder de ataque importante e temos que encontrar um equilíbrio no setor. A presença do Danilo ali como terceiro homem de marcação tem sido importante. É um jogador com uma experiência muito grande e nos ajuda neste momento que estamos passando", disse Dorival.

Dorival Jr. prevê jogo difícil da Seleção Brasileira contra o Peru | Foto: © Rafael Ribeiro | CBF

“Estamos em busca de atuações mais seguras e equilibradas. Isso vai vir com a sequência de jogos. Não podemos esquecer que entre os 11 que saíram jogando contra o Chile na semana passada, apenas quatro deles estavam no time titular que disputou a última partida do Mundial de 2022. É um processo. No momento, nosso foco está mais em cima de resultados imediatos e da estruturação da equipe", completou Dorival.

A Seleção Brasileira enfrenta o Peru nesta terça-feira, às 21h45, no Mané Garrincha, em Brasília.