Destaque e artilheiro: 'Pivete de Aço' é campeão com a Seleção Sub-17

Roger Gabriel comemora gol pela Seleção Brasileira Sub-17 - Foto: Lucas Lima | CBF

O meia Roger Gabriel, do Bahia, conquistou o título da Cascais Cup com a Seleção Brasileira Sub-17. O último jogo da competição seria disputado contra a seleção de Guiné-Bissau, e o Brasil precisava apenas de um empate para garantir o troféu. No entanto, a partida foi cancelada após doze jogadores da equipe de Guiné-Bissau fugirem durante a madrugada para permanecerem ilegalmente em Portugal, sede da competição.

Além de campeão, Roger Gabriel foi o artilheiro da competição com sete gols. Destes, cinco foram na impressionante goleada por 16 a 1 sobre São Tomé e Príncipe. Nas redes sociais, Roger Gabriel celebrou seu primeiro título com a seleção brasileira.

Deus é maravilhoso! Primeiro título vestindo a camisa da maior seleção do mundo, sentimento de felicidade e dever cumprido Roger Gabriel - meia do Bahia

Além de Roger, o Tricolor já cedeu mais três jogadores para as seleções de base do Brasil, como o goleiro Artur Jampa e o volante Anthony no time Sub-16, além do volante Keven, convocado pela Seleção Brasileira sub-15 para a disputa da Copa 2 de Julho.