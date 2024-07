Saiba quando o Bahia descobrirá rival das oitavas da Copa do Brasil

Bahia descobrirá nesta semana o seu adversário nas oitavas da Copa do Brasil - Foto: Rafael Rodrigues | Esporte Clube Bahia

Com a classificação do Grêmio diante do Operário neste domingo, 14, a Copa do Brasil 2024 já conhece todos os seus 16 classificados para as oitavas-de-final. Um deles é o Bahia, que avançou de fase ao vencer o Criciúma na ida e na volta, com um placar agregado de 3 a 0.

Ainda não há a definição sobre quais serão os confrontos das oitavas-de-final. Eles serão definidos em um sorteio, programado para ocorrer na próxima quinta-feira, 18, às 14h.

O Bahia poderá enfrentar clubes da Série A, como Athletico Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Juventude, Palmeiras, São Paulo e Vasco; ou mesmo equipes da Série B, como CRB e Goiás.

VEJA MAIS:

>> Com interesse de europeus, Biel sai de campo com dores no tornozelo

>> Visto em bar após derrota, Rodrigo Andrade é punido pelo Vitória

>> Fonte Nova rebate críticas de Ceni e Jean Lucas ao gramado

O sorteio que definirá os confrontos ocorrerá sem divisão em potes, o que significa que qualquer clube poderá ser escolhido como adversário do Bahia. A ordem dos mandos de campo também será sorteada, no mesmo evento de terça.

Os jogos de ida ocorrerão entre os dias 30 de julho, uma terça, e 1º de agosto, uma quinta. Já a volta, que decidirá os classificados, ficará entre os dias 6 e 8 de agosto.