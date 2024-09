Dorival Júnior convoca William como substituto de Yan Couto na Seleção

William, lateral do Cruzeiro - Foto: Staff Images/Cruzeiro

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, anunciou na noite desta quinta-feira, 29 a convocação do lateral William, do Cruzeiro, para os próximos dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. William substitui Yan Couto, do Borussia Dortmund, que foi desconvocado devido a problemas de saúde.

Formado nas categorias de base do Internacional, William ganhou destaque ao se transferir para o Wolfsburg, da Alemanha, em 2018. Em 2023, retornou ao futebol brasileiro para defender o Cruzeiro. O lateral de 29 anos também possui em seu currículo o título de campeão olímpico conquistado nos Jogos do Rio, em 2016.

A Seleção Brasileira começa a se reunir em Curitiba na próxima segunda-feira (2), onde iniciará a preparação para os dois confrontos decisivos. O primeiro desafio será contra o Equador, no dia 6, no Estádio Couto Pereira. Em seguida, o Brasil enfrentará o Paraguai, no dia 10, em Assunção. Sob o comando de Dorival Júnior, a equipe busca garantir sua vaga na próxima Copa do Mundo com atuações sólidas nas Eliminatórias.