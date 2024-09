Tite é denunciado por fala polêmica após Flamengo vencer o Bahia

Tite em coletiva na Arena Fonte Nova - Foto: Reprodução | FLATV

O técnico Tite foi denunciado depois de falas polêmicas na entrevista coletiva concedida na Arena Fonte Nova, em Salvador, depois da vitória do Flamengo contra o Bahia, na última quarta-feira, 28, pela Copa do Brasil. A denúncia foi feita pela Conmebol por conta das declarações contra a entidade.

Na entrevista coletiva, Tite comemorou sua volta à beira do campo após se recuperar de uma "fibrilação atrial" decorrente de uma arritmia sofrida na altitude de La Paz, na Bolívia, pela Libertadores.

Leia Mais:

>> Saiba quantas vezes o Bahia já reverteu desvantagens na Copa do Brasil

>> Bahia x Flamengo: Jogadores saem de campo lesionados e preocupam Tite

"Tomara que as pessoas deem ouvido à ciência. Jogar em La Paz é muito difícil. Não vou usar o termo desumano, mas traz uma série de problemas fortes. Se não derem um intervalo, vai dar problema. Deu comigo, vai dar mais sério", disse Tite na Arena Fonte Nova.

"Estou antecipando. É absurdo a Conmebol obrigar as equipes a estarem um dia antes, um desrespeito à ciência. Todas as pessoas, os médicos, sabem que a partir de 6h, 7h, 8h começa a ter dor de cabeça. A gente quer chegar na hora do jogo, aí o clube é multado", acrescentou.

Tite foi denunciado nos artigos 11.1 e 11.2 nos incisos b) e f) do Código Disciplinário da Conmebol, que falaram sobre princípios de conduta. A punição deve ser de advertência à multa.