Dupla Ba-Vi tem jogos alterados pela CBF na Copa do Nordeste

Taça do Nordestão - Foto: Divulgação / CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai promover mudanças em jogos da dupla Ba-Vi pela primeira fase da Copa do Nordeste. As partidas entre Bahia e América-RN, e Vitória e Ferroviário, terão os dias modificados pela entidade máxima do futebol nacional.

Leia mais:

>> Rato celebra parceria com Carpini no Vitória: "Quer o bem para o grupo"

>> Ramos Mingo tem nome publicado no BID e pode estrear pelo Bahia

>> FBF anuncia alterações em quatro jogos da dupla Ba-Vi no Baianão

O confronto entre Bahia e América-RN foi transferido do dia 11 de fevereiro, uma terça-feira, às 21h30, para 12 de fevereiro, às 19h. O jogo segue mantido na Arena Fonte Nova. No compromisso entre o Leão da Barra contra o Ferroviário, sai do dia 12 de fevereiro, uma quarta-feira, às 19h, para 11 o dia de fevereiro, terça-feira, às 19h, no Barradão.

As alterações foram promovidas para a realização de ajustes na tabela da competição regional. Vale salientar que o Nordestão terá início nesta terça-feira, 21, com o confronto entre CSA e Confiança, às 21h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.