Eliminatórias: Bento projeta sequência no clássico contra a Argentina

Goleiro Bento - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Substituto de Alisson no decorrer da vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia, o goleiro Bento concedeu entrevista coletiva neste sábado, 22, e fez sua projeção para a partida contra a Argentina, marcada para esta terça-feira, 25, às 21h, no Monumental de Nuñez, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

"Foi a primeira vez que eu estava no banco de reservas e fui chamado para entrar numa partida. É uma experiência diferente, mas acho que se você viver os 90 minutos, independente de estar jogando ou no banco, faz a diferença para entrar tranquilo e concentrado em fazer o seu trabalho da melhor forma", explicou.

Bento também ressaltou a confiança do técnico Dorival Jr. em mantê-lo como titular da meta brasileira para o jogo em Buenos Aires.

“Todo jogador quer jogar, ainda mais um confronto como esse. Quando você é criança, sonha em jogar um Brasil e Argentina. Talvez no Maracanã, mas o Monumental também é um estádio místico", disse o arqueiro.

Após se destacar no Athletico-PR, Bento se transferiu para o Al-Nassr e seguiu convocado para defender a Amarelinha. Ele relembrou os jogos contra a Inglaterra, em Wembley, e a Espanha, no Santiago Bernabéu, em março do ano passado, seus primeiros pela Seleção.

“O pensamento segue o mesmo, acreditando no meu trabalho que acho que é bem feito, sempre procuro melhorar e evoluir. (Será) mais uma grande oportunidade para mostrar meu trabalho, agora em uma competição oficial. Lá (na Inglaterra e Espanha) foram dois grandes amistosos também", afirmou.

"Ir para a Arábia surpreendeu muita gente, ninguém esperava esse meu movimento. Conversei com o pessoal da Seleção e isso me ajudou a tomar essa decisão. Perguntei se ia sair do radar, disseram que não e isso me facilitou. (É um) Mercado diferente, crescendo, nível já cresceu muito, jovens estão chegando", complementou.