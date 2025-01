Emanuel Carneiro é eleito novo presidente do Jacuipense

Emanuel Carneiro é vereador eleito de Riachão do Jacuípe e novo presidente do Jacuipense

Emanuel Carneiro é o novo presidente do Esporte Clube Jacuipense. Eleito por meio de uma assembleia geral entre os conselheiros, novo mandatário do Leão do Sisal substitui a Gegê Magalhaes, que comandou o clube nos últimos dois anos. O mandato será válido até o fim da temporada 2027.

Além de Emanuel Carneiro, compõem a nova diretoria Gegê Magalhães que agora será o vice-presidente, Felipe Sales como presidente do conselho deliberativo e Jocelino Carneiro, eleito o novo presidente do Conselho Fiscal.







Carlos Emanuel Carneiro de Almeida tem 46 anos, é nascido em Riachão do Jacuipe e atualmente é vereador eleito do município. Ele foi ex-secretário de Agricultura e Meio Ambiente e ex-presidente do Conselho Deliberativo do Jacuipense, durante a gestão do Presidente Felipe Sales.

Jacuipense na temporada 2025

O Jacupa vai disputar somente o Campeonato Baiano de 2025 e a meta da diretoria é avançar a fase final do estadual para garantir um calendário mais extenso para 2026. Parte da base da equipe que foi eliminada na Série D está mantida.

O time comandado pelo técnico Rodrigo Chagas estreia no Baianão em casa o contra o Bahia, no dia 12 de janeiro, na Arena Valfredão, em Riachão do Jacuípe.