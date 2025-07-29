Vitória lidera ranking de empates e acende alerta na Série A

Vitória e Mirassol protagonizaram o duelo de duas das equipes que mais empataram no Brasileirão 2025 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Com quase metade de seus jogos terminando sem vencedor, o Vitória é o clube que mais empatou até agora na Série A do Campeonato Brasileiro. Em 17 rodadas disputadas, o Leão da Barra soma oito empates, um número que já iguala a quantidade registrada por toda a campanha do clube na temporada passada.

O time baiano é seguido por Mirassol e São Paulo, com sete empates cada, enquanto Corinthians e Internacional aparecem na sequência com seis igualdades. O dado acende um alerta no Barradão, já que os empates, embora somem pontos, têm dificultado a reação do time vermelho e preto na tabela.

Dos 17 pontos conquistados pelo rubro-negro baiano, oito vieram dos empates e nove das três vitórias. O time ocupa atualmente a 15ª posição, próximo da zona de rebaixamento. Foram três empates como mandante no Manoel Barradas e cinco como visitante, incluindo o mais recente, no empate por 1 a 1 contra o Mirassol, fora de casa.

O duelo do fim de semana, inclusive, reuniu dois dos clubes que mais empatam na Série A. Para o Mirassol, sétimo colocado, os empates mantêm o time na zona de classificação às competições continentais. Já para o Leão, os pontos perdidos com empates pesam mais no contexto da luta para escapar da zona de rebaixamento.

A 18ª rodada do Brasileirão será disputada neste fim de semana, e o rubro-negro baiano precisa voltar ao caminho das vitórias diante do Palmeiras neste domingo, 2, às 19h30, no Barradão.

E nas outras divisões?

Na Série B do Campeonato Brasileiro, lideram ranking de empates o Remo, Atlético-GO e Ferroviária, todos com oiro empates. Na terceirona, o ABC é o líder absoluto no quesito, com 10 empate, seguido por Anápolis, com sete e CSA, Figueirense e Maringá com seis. Já na Série D, Maranhão e Itabirito-MG aparecem como os os times que mais empataram na última divisão nacional, com sete em 14 partidas.