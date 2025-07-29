Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > FUTEBOL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEMPRE IGUAL!

Vitória lidera ranking de empates e acende alerta na Série A

Leão da Barra já igualou número de empates da temporada passada e preocupa na luta contra o Z-4

Por Marcello Góis

29/07/2025 - 10:43 h | Atualizada em 29/07/2025 - 11:58
Vitória e Mirassol protagonizaram o duelo de duas das equipes que mais empataram no Brasileirão 2025
Vitória e Mirassol protagonizaram o duelo de duas das equipes que mais empataram no Brasileirão 2025 -

Com quase metade de seus jogos terminando sem vencedor, o Vitória é o clube que mais empatou até agora na Série A do Campeonato Brasileiro. Em 17 rodadas disputadas, o Leão da Barra soma oito empates, um número que já iguala a quantidade registrada por toda a campanha do clube na temporada passada.

O time baiano é seguido por Mirassol e São Paulo, com sete empates cada, enquanto Corinthians e Internacional aparecem na sequência com seis igualdades. O dado acende um alerta no Barradão, já que os empates, embora somem pontos, têm dificultado a reação do time vermelho e preto na tabela.

Dos 17 pontos conquistados pelo rubro-negro baiano, oito vieram dos empates e nove das três vitórias. O time ocupa atualmente a 15ª posição, próximo da zona de rebaixamento. Foram três empates como mandante no Manoel Barradas e cinco como visitante, incluindo o mais recente, no empate por 1 a 1 contra o Mirassol, fora de casa.

O duelo do fim de semana, inclusive, reuniu dois dos clubes que mais empatam na Série A. Para o Mirassol, sétimo colocado, os empates mantêm o time na zona de classificação às competições continentais. Já para o Leão, os pontos perdidos com empates pesam mais no contexto da luta para escapar da zona de rebaixamento.

A 18ª rodada do Brasileirão será disputada neste fim de semana, e o rubro-negro baiano precisa voltar ao caminho das vitórias diante do Palmeiras neste domingo, 2, às 19h30, no Barradão.

E nas outras divisões?

Na Série B do Campeonato Brasileiro, lideram ranking de empates o Remo, Atlético-GO e Ferroviária, todos com oiro empates. Na terceirona, o ABC é o líder absoluto no quesito, com 10 empate, seguido por Anápolis, com sete e CSA, Figueirense e Maringá com seis. Já na Série D, Maranhão e Itabirito-MG aparecem como os os times que mais empataram na última divisão nacional, com sete em 14 partidas.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão 2025 campeonato brasileiro Empates futebol baiano Leão da Barra série a vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vitória e Mirassol protagonizaram o duelo de duas das equipes que mais empataram no Brasileirão 2025
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

Vitória e Mirassol protagonizaram o duelo de duas das equipes que mais empataram no Brasileirão 2025
Play

VÍDEO: ônibus da Bamor capota na estrada a caminho do Recife

Vitória e Mirassol protagonizaram o duelo de duas das equipes que mais empataram no Brasileirão 2025
Play

R$ 2,5 milhões depois: veja o que o Vitória decidiu fazer com ex-Cruzeiro

Vitória e Mirassol protagonizaram o duelo de duas das equipes que mais empataram no Brasileirão 2025
Play

VÍDEO: anunciado pelo Vitória, Romarinho caminha no Pelourinho

x