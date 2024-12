Equipes baianas conhecem adversários na Super Copa Capital

I Super Copa Capital inicia neste domingo, 1 - Foto: Gustavo Roquete/ Divulgação

Estão definidos os 24 confrontos da primeira fase da II Super Copa Capital de futebol sub-17, que ocorre entre os dias 1 e 12 de dezembro, em Brasília (DF). Os jogos estão distribuídos entre os Estádios JK (Paranoá), Bezerrão (Gama) e Abadião (Ceilândia), além do Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

Na competição, o Bahia está no grupo B e encara o Vila Nova (GO), na estreia, no dia 1º. O Vitória, por sua vez, enfrenta o campeão Cearense Fortaleza, no dia 2.

Na sequência, o Tricolor enfrenta o vice-campeão Candango Canaã, e o finalista Mineiro Atlético-MG. O Leão tem compromisso com o Greval (DF) e o Santos, campeão Paulista e um dos quatro melhores clubes do país na categoria.

Formato de disputa

Avançam dois times de cada chave para as semifinais. Em duelos eliminatórios, um avança em cada partida para a grande decisão. “Como prometido no ano passado, dobramos a quantidade de participantes. O próximo passo é fazer desse torneio um dos maiores do Brasil na categoria sub-17”, destaca o organizador da competição, Godofredo Gonçalves.

A exemplo da edição do 2023, quando o Goiás sagrou-se o grande campeão, a II Super Copa Capital tem a chancela da Federação de Futebol do Distrito Federal e apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do GDF (SEL-DF).

A competição ainda conta com gigantes do futebol nacional, como Santos, Corinthians, Atlético-MG, Bahia, Fortaleza e Athletico Paranaense.

“A realização da segunda edição da Super Copa Capital coloca Brasília no eixo das grandes competições da modalidade. Com a participação de grandes equipes, o torneio fortalece o cenário esportivo de Brasília, colocando a cidade em evidência no mapa do futebol de base nacional”, destaca o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira.