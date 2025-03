Ex-Santos, André Balada é o novo componente do Esporte na Globo

André Balada durante sua passagem pelo América-RJ - Foto: Wandré Silva / AFC

O ex-atacante André Felipe, popularmente conhecido como André Balada, é o mais novo componente do time de esportes da TV Globo. O ex-companheiro de Neymar no Santos será o nome principal de um programa direcionado ao público jovem no canal a cabo Sportv.

Na nova carreira, André será comentarista de um dos maiores canais esportivos do país. O novo programa será ligado ao mundo digital, com interação direta com os telespectadores. Feliz com o momento diferente, André espera ter uma passagem marcante na maior emissora do país.

"Estou muito feliz e motivado por fazer parte desse time. Vai ser tudo muito novo para mim. Espero poder levar um pouco de alegria, dessa linguagem mais descontraída. Eu vivi o futebol por muito tempo e agora vou poder comentar sobre isso, estando no mesmo time de grandes amigos com quem eu joguei e que também viraram comentaristas. Espero que seja um novo ciclo bem bacana na minha vida e que eu consiga levar também um pouquinho de felicidade e de informação", disse.

André pendurou as chuteiras em outubro de 2024, aos 34 anos, quando defendeu o América-RJ. Ele explodiu no Santos de Neymar e Paulo Henrique Ganso, onde conquistou a Copa do Brasil de 2010 e rodou por cinco países, onde defendeu Dínamo Kiev-UCR, Bordeaux-FRA, Sporting-POR, Gazisehir e Gaziantep-TUR e Torpedo-RUS.

Ele disputou 536 jogos como jogador profissional e marcou 159 gols. Dentre suas principais conquistas estão a Copa do Brasil (2010 e 2014); Recopa Sul-Americana (2012 e 2014); Paulistão (2010); Gauchão (2019 e 2020); Mineiro (2012 e 2015); Pernambucano (2017) e o Mato-grossense (2022).