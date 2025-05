Filho de Cristiano Ronaldo é convocado para a seleção de Portugal

Cristiano Ronaldo ao lado do filho Cristiano Júnior de 14 anos - Foto: Reprodução / Instagram / @cristiano

Cristiano Ronaldo Júnior, filho mais velho do craque Cristiano Ronaldo, de apenas 14 anos, foi convocado pela primeira vez para defender a seleção sub-15 de Portugal, conforme anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) nesta terça-feira, 6.

O jovem atleta está entre os 22 nomes selecionados pelo técnico João Santos para disputar a 7ª edição do Torneio Internacional Vlatko Marković, que será realizado na Croácia, entre os dias 13 e 18 de maio.

Cristiano Júnior integrará a equipe portuguesa em quatro partidas no torneio. A estreia será contra o Japão, seguida de confrontos com Grécia e Inglaterra. O quarto adversário será definido de acordo com os resultados da fase de grupos.

Nas redes sociais, Cristiano Ronaldo, pai do jovem e ídolo do futebol mundial, demonstrou orgulho. Em seu perfil oficial no Instagram, o camisa 7 do Al-Nassr compartilhou a notícia com a legenda: "Orgulho em ti, filho."

Cristiano Ronaldo celebra a convocação do filho Cristiano Júnior para a seleção sub-15 de Portugal | Foto: Reprodução / Instagram / @cristiano



Cristiano Júnior atualmente está nas categorias de base do Al-Nassr, da Arábia Saudita, mesmo clube em que seu pai joga desde 2023. Antes disso, o jovem já havia passado pelas academias de Manchester United e Juventus.

Cristiano Ronaldo Júnior nasceu durante o relacionamento de CR7 com a modelo russa Irina Shayk, mas a identidade da mãe biológica nunca foi revelada publicamente.

O astro português obteve a custódia total do filho por meio de um acordo confidencial e tem criado o garoto junto com sua atual companheira, Georgina Rodríguez.