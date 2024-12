Flamengo empata com Fortaleza e perde chance de brigar pelo título

Fortaleza vai enfrentar o Vitória na próxima rodada - Foto: Divulgação | Flamengo

O Fortaleza enfrentou o Flamengo, nesta terça-feira, 26, na Arena Castelão, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O duelo terminou com empate sem gols e os dois times viram a oportunidade de brigar pelo título ficar mais distante.

O Fortaleza, que tem 65 pontos, enfrenta o Vitória no Barradão, em Salvador, no domingo, 1º às 18h30. Já o Flamengo, que tem 63 pontos, enfrenta o Internacional no Maracanã também no domingo às 16h.