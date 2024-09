Grandes jogos marcam a 2ª rodada da Liga das Nações; onde assistir

Cristiano Ronaldo comemorando gol marcado diante da Croácia. - Foto: Pedro Nunes/REUTERS

A tarde deste domingo, 8, será marcada pelo início da segunda rodada da Liga das Nações, com destaque para os duelos válidos pelos Grupos A1 e A2 da competição. Em dia recheado de grandes jogos, Portugal enfrenta a Escócia, a Croácia recebe a Polônia, a Espanha visita a Suíça e a Dinamarca busca a vitória diante da Sérvia.

Após vencer a seleção croata na estreia, os portugueses buscam assumir a primeira colocação no grupo e começar bem o campeonato com dois triunfos consecutivos. A Escócia, adversário da vez, amargou uma derrota por 3 a 2 diante dos poloneses na estreia da Liga das Nações e quer surpreender os donos da casa, para pontuar pela primeira vez no Grupo A1. O confronto, que acontecerá no Estádio da Luz às 15h45, será transmitido exclusivamente pelo Disney+.

No mesmo grupo, a Croácia também precisa pontuar depois de uma derrota na estreia contra Portugal. Os croatas, que jogam em casa, recebem a Polônia, na Opus Arena, às 15h45. A partida também será transmitida pelo Disney+.

Em confronto importante no Grupo A4, a Dinamarca, que venceu os suíços na primeira rodada, quer se manter no topo e terá o mando de campo ao seu favor no duelo diante da Sérvia. Por outro lado, no estádio Parken, os sérvios, que empataram em 0 a 0 na estreia contra a Espanha, buscam vencer a primeira na Liga das Nações. Os torcedores poderão acompanhar a partida às 13h através do Disney+ e SporTV.

Por fim, jogando em casa, a Suíça quer se reabilitar na competição contra a forte seleção espanhola, atual campeã do torneio e da Eurocopa. O duelo acontece às 15h45 no Estádio de Genebra e será transmitido pelo Disney+.