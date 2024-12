Hebert prestigia Seleção antes de enfrentar o Uruguai: "Nossos ídolos"

Hebert projetou o duelo entre Brasil x Uruguai em entrevista ao Portal MASSA! - Foto: Uendel Galter / AG. A TARDE

Campeão olímpico em Tóquio 2020, o pugilista baiano Hebert Conceição marcou presença no treino da Seleção Brasileira, que acontece nesta segunda-feira, 18, na Arena Fonte Nova. O atleta expressou felicidade em acompanhar as atividades comandadas pelo treinador Dorival Jr. e confirmou que estará presente no duelo entre Brasil x Uruguai, marcado para esta terça-feira, às 21h45, contra o Uruguai.

Questionado pelo Portal MASSA!, Hebert mencionou o momento complicado que vive a Canarinha e cravou que a energia do povo baiano fará um efeito positivo na equipe.

"Uma honra imensa estar aqui presente no treino da Seleção, que joga na terça-feira aqui em Salvador. Eu como baiano, fã de futebol, é um honra receber os atletas, que são os nossos maiores ídolos no esporte e estão aqui perto da gente", disse o pugilista.

"Estamos tão carentes deles jogarem aqui por muito anos, se eu não me engano há mais de quatro anos não tem jogo aqui. Então é a hora do povo baiano prestigiar e passar a nossa energia positiva para que eles superem esse momento de dificuldade", concluiu.