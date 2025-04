Inter é punido pelo STJD por ato de racismo no Brasileirão Feminino

Banana foi atirada no bando de reservas do Sport em Porto Alegre - Foto: Reprodução / TV Brasil

O Internacional foi punido com portões fechados em seus jogos como mandante até o julgamento do caso de racismo ocorrido na partida contra o Sport, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A decisão foi tomada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pouco mais de 12 horas após o episódio.

O incidente ocorreu no Sesc Campestre, em Porto Alegre, quando uma banana foi atirada em direção ao banco de reservas do Sport após um dos gols das Leoas da Ilha no empate por 2 a 2. O ato foi capturado pelas câmeras da emissora que transmitia o jogo.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, elogiou a rapidez da punição e ressaltou as ações de combate ao racismo no futebol brasileiro.

“O futebol brasileiro agiu rápido no combate ao racismo. Em pouco mais de 12 horas, a Justiça Desportiva já proferiu uma decisão dura, colocando o Internacional para jogar com portões fechados até que o caso seja julgado. Em casos de racismo, a CBF sempre se antecipa e vai propor punições preventivas contra os racistas. Desta vez não foi diferente”, declarou.

Horas após o ocorrido, a CBF divulgou uma nota oficial condenando o ato e pedindo punição rigorosa aos responsáveis. A Procuradoria do STJD endossou a posição e enviou o caso à presidência do Tribunal por meio de uma liminar, que resultou na penalização preventiva do clube gaúcho na terça-feira , 1.

A CBF conta com uma Unidade de Combate ao Racismo, responsável por monitorar e notificar casos de preconceito nas partidas organizadas pela entidade. O órgão atuou prontamente, notificando o gabinete da presidência logo após o episódio.

Vale lembrar que a jurisprudência do STJD prevê punições aos clubes cujos torcedores estejam envolvidos em atos discriminatórios, reforçando a responsabilidade das equipes em combater o racismo dentro e fora de campo.