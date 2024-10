Inusitado! Confusão entre torcedores no FlaFlu termina em abraço; veja

- Foto: Reprodução

Os clássicos do futebol brasileiro sempre colocam à prova as rivalidades e causam brigas entre torcedores de times rivais, entretanto, na noite desta quinta-feira, 17, uma cena inusitada marcou o pré-jogo de Flamengo x Fluminense, que acontece no Maracanã.

Durante uma briga, um torcedor rubro-negro e um tricolor estavam prestes à trocarem socos nos arredores do Maracanã, mas ambos se reconheceram e se abraçaram com sorrisos nos rostos.

Confira:

PRONTOS PRA SE TAMPAR NA PORRADA até que os amigos de bairro se reconheceram e...



O RJ não é pra amadores. pic.twitter.com/XqDzZAziZa — Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) October 17, 2024

Em meio a um tumulto generalizado entre torcedores, na altura do Colégio Militar, na Rua São Francisco Xavier, os vídeos, que viralizaram nas redes sociais, capturam o som de tiros nas proximidades do estádio.