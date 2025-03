Jayme Brandão não é mais gerente de futebol do Jequié

Jayme Brandão foi diretor de futebol do Jequié por pouco mais de um ano - Foto: Marcos Valença | Ag. A TARDE

Jayme Brandão anunciou oficialmente nesta segunda-feira, 3, que não é mais o diretor executivo de futebol do Jequié. A decisão do gestor foi motivada por questões de ordem pessoal.

Brandão chegou a ADJ em 2024 e foi um dos responsáveis pela montagem do elenco que terminou o Baianão na 4ª posição.

A campanha foi histórica, já que o Jipão pela primeira vez na história teve calendário nacional. A equipe disputou a Copa do Brasil de 2025 e disputará o Campeonato Brasileiro da Série D.

Confira a nota oficial de Jayme Brandão sobre sua saída do Jequié:

“OBRIGADO, ADJ.

Informo que, por razões pessoais, estou encerrando minha segunda passagem pela Associação Desportiva Jequié (ADJ). Agradeço ao presidente Leur Lomanto Júnior pela confiança no meu trabalho, ao diretor Camilo Barbosa, e ao supervisor Matheus Aragão, companheiros incansáveis no dia a dia do clube. Sou grato aos atletas, membros da comissão técnica e funcionários, por toda dedicação para darem seu melhor por esta agremiação. Tenho certeza que a ADJ seguirá seu caminho de consolidação no cenário estadual, já que disputará a elite do futebol baiano pelo terceiro ano consecutivo em 2026 e vem amadurecendo a cada temporada. Aos torcedores e profissionais de imprensa de Jequié, meu máximo respeito e consideração. Seguirei na torcida pelo Jipão na Série D do Campeonato Brasileiro e sempre”