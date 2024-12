Jequié depende do Bahia para garantir vaga inédita na Copa do Brasil

Duelo entre Bahia e Jequié pelo Baianão - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Após viver uma grande campanha no Campeonato Baiano de 2024, ficando na 4ª colocação, o Jequié depende do Bahia para ir, pela primeira vez em sua história, para a Copa do Brasil de 2025. Caso o Esquadrão termine o Brasileirão entre os nove primeiros, a equipe do interior poderá comemorar a vaga.

Na competição estadual, o Jequié conquistou 14 pontos, somando somando quatro vitórias, três derrotas e um empate na fase de grupos. O desempenho foi suficiente para disputar as semifinais, onde enfrentou o Bahia e foi eliminado com o agregado de 5x1.

O Barcelona de Ilhéus, por sua vez, foi ainda melhor, com 16 pontos somados na primeira fase, vencendo cinco jogos. Diante do Vitória, nas semifinais, perdeu os dois jogos, com o agregado de 6x1. O desempenho garantiu a Onça na primeira fase da Copa do Brasil.

Além do calendário preenchido pela disputa da elite do Baianão e da Série D do Nacional, a ADJ pode disputar a fase inicial da Copa do Brasil. Para isso, o time terá que torcer para o Bahia conseguir uma classificação para disputar a Libertadores (seja na fase de Grupos ou na Pré).

Atualmente, o Esquadrão está na 8ª posição do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos somados. Caso mantenha a posição, o Jequié ficará com a vaga do Bahia pelo Baianão, que já terá classificado pelo Brasileiro.

No melhor dos cenários, a Bahia poderá contar com cinco equipes na Copa do Brasil. Isso porque, o Juazeirense, que ficou na 5ª colocação, também tem chance de se classificar. Para isso, o Vitória teria que encerrar o Brasileirão na 9ª posição.

A missão não será fácil para o Leão da Barra, que precisa vencer o Flamengo na última rodada, e torcer contra Cruzeiro e Vasco, que estão na frente da equipe baiana, atual 11º colocado.

O Campeonato Baiano de 2025 tem previsão para começar na segunda semana de janeiro, a partir do dia 11 de janeiro.