Jogador do Flamengo é poupado de jogo do Chile, nas Eliminatórias

Erick Pulgar, volante do Flamengo - Foto: Lucas Almeida | Divulgação

O volante Erick Pulgar, do Flamengo, não viajou a Buenos Aires para o jogo da seleção chilena contra a Argentina pela 7ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, marcado para as 21h desta quinta-feira, 5. A informação foi divulgada pela Federação de Futebol do Chile (FFC) nesta quarta, 4.

Pulgar ficará em Santiago "por precaução", mas "não foi cortado" da seleção pelo técnico Ricardo Gareca, explicaram fontes da FFC. Por isso, espera-se que o jogador esteja presente no jogo contra a Bolívia, no dia 10 de setembro, na capital chilena.

Na noite de terça-feira, 3, o atacante Bruno Barticciott foi cortado depois de sofrer uma lesão no quadríceps esquerdo. Com a sua saída e a do volante Diego Valdés por uma lesão no ombro, Gareca decidiu convocar dois substitutos: Gonzalo Tapia, atacante da Universidad Católica, e Esteban Pavez, meio-campista do Colo Colo.

Com cinco pontos em seis jogos disputados, o Chile, que não vai à Copa do Mundo desde 2014, ocupa a oitava posição na tabela das Eliminatórias, à frente apenas de Bolívia e Peru.