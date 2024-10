Jogador que passou pela base de Cuiabá morre afogado

Brenno Henrique durante sua passagem pela base do Cuiabá - Foto: Divulgação/Acervo pessoal

O futebol brasileiro está de luto com a morte do jovem jogador Brenno Henrique Corrêa da Silva, de apenas 20 anos, que faleceu afogado nesta quinta-feira, 3, no Rio Cuiabá, nas proximidades da Passagem da Conceição, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, Mato Grosso. Brenno teve passagens pelas categorias de base do Cuiabá e do Mixto, destacando-se como uma promessa do esporte local.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Cuiabá, o alerta sobre o afogamento foi recebido na tarde de quarta-feira, por volta das 15h. Testemunhas relataram que Brenno submergiu no rio e não foi mais avistado, o que gerou grande preocupação entre amigos e familiares.

As equipes de resgate foram acionadas imediatamente e, após intensas buscas, o corpo do jovem atleta foi localizado e retirado do rio. O corpo foi encaminhado à Polícia Judiciária Civil (PJC) e à Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) para os procedimentos necessários.