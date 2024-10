Marco La Porta vence Paulo Wanderley e é eleito novo presidente do COB

Marco La Porta e Yane Marques são os vencedores das eleições do Comitê Olímpico do Brasil - Foto: Alexandre Loureiro / COB

Marco La Porta é eleito o novo presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB). Ele venceu as eleições gerais da entidade e vai gerir o ciclo olímpico de Los Angeles, no quadriênio 2025-2028. A medalhista olímpica de pentatlo moderno Yane Marques será a vice-presidente. La Porta tomará posse em janeiro de 2025.

Os vencedores obtiveram 30 votos contra 25 da chapa formada por Paulo Wanderley e Alberto Maciel Júnior. A eleição ocorreu no Rio de Janeiro, no auditório do Centro de Treinamento do COB.

“Estamos muito satisfeitos, principalmente com o processo eleitoral do COB. Queria aproveitar a parabenizar o presidente Paulo Wanderley. Foi um processo sereno e democrático e a Assembleia escolheu aquilo que ela achou que seria o melhor para o COB nesse momento. Fizemos uma campanha muito propositiva, de uma gestão mais moderna, uma melhora nos resultados esportivos”, declarou o novo presidente do COB.

O futuro presidente do COB elogiou a gestão de Paulo Wanderley à frente da entidade e os avanços alcançados nos últimos anos em termos de resultados esportivos e gestão.

“Foi um resultado apertado, que mostra que a gestão do presidente Paulo Wanderley foi muito boa e a Assembleia reconheceu isso com essa votação apertada. A gestão anterior foi referendada e agora temos um olhar para o futuro. Vamos sentar com todo mundo e entender cada uma das necessidades para o melhor do esporte olímpico brasileiro”, avaliou.

La Porta declarou sobre a importância da medalhista Yane Marques como vice-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro.

“É um orgulho muito grande ter a Yane ao meu lado. A gente compôs uma chapa muito boa, com muita sintonia e vai ser aquilo que a gente se propôs a fazer durante a campanha. Um COB unido com atletas e confederações sentando-se e conversando juntos. Temos muitos projetos pela frente. O COB está em um momento importante, com muitos patrocinadores privados e temos que aproveitar esse investimento de maneira assertiva, chegando na ponta da linha, nos atletas. Junto com a Yane, faremos uma dupla que trará muitas alegrias para o esporte brasileiro”, disse.

Yane Marques, vice-presidente eleita, destaca que a votação da comissão de atletas foi um avanço, por conta da representatividade.

“É um momento histórico para o esporte olímpico do Brasil. O protagonismo dos atletas começou há um tempo, quando eles me projetaram e me lançaram candidata a esse pleito. Estamos ocupando um espaço que agora estamos preparados a ocupar e eu fico muito feliz de ser a voz dos atletas. Estou disposta e disponível, com energia para colaborar. A gente vai fazer um trabalho bem bacana, com sensibilidade, a partir de muitas escutas, entendendo que cada confederação tem suas particularidades. Tenho certeza de que quem nos deu esse voto não irá se arrepender”, explicou a gestora.

O colégio eleitoral do COB é formado pelos 55 membros de sua Assembleia Geral. Atualmente, a Assembleia Geral do COB é composta pelos 34 presidentes das Confederações Olímpicas de Verão e Inverno filiadas ao COB; pelos dois membros brasileiros do Comitê Olímpico Internacional (COI) – Andrew Parsons e Bernard Rajzman; e por 19 representantes da Comissão de Atletas.