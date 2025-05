Jornais espanhóis colocam Raphinha na disputa pela Bola de Ouro

Raphinha vive excelente fase individual e está entre os melhores jogadores do mundo na atualidade - Foto: JOSEP LAGOA / AFP

Após atuação de destaque na semifinal da Champions League, o atacante brasileiro Raphinha, do Barcelona, foi apontado como um dos candidatos à Bola de Ouro de 2025 pelo jornal espanhol Marca. A publicação destacou o protagonismo do camisa 11 blaugrana no empate por 3 a 3 contra a Inter de Milão, no jogo de ida, e ressaltou sua influência na campanha do clube catalão no torneio continental.

Na partida disputada na Catalunha, Raphinha foi decisivo. Ele deu assistência precisa de cabeça para o gol de Ferrán Torres e protagonizou uma finalização de fora da área que, após desvio nas costas do goleiro Sommer, acabou resultando no terceiro gol do Barça, registrado como gol contra. Mesmo sem o crédito direto na súmula, o brasileiro foi considerado fundamental na construção do placar.

"Raphinha tem todo o direito de se animar quando as palavras 'Bola de Ouro' são ouvidas no Barça", publicou o Marca, em texto que também criticou a limitação da análise estatística frente ao impacto real em campo.

O jornal Mundo Deportivo seguiu na mesma linha e destacou o desempenho regular de Raphinha na Champions. O brasileiro é o líder de assistências da competição, com oito, e está a um gol da artilharia, atualmente nas mãos de Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund, que já foi eliminado.

“Mais uma noite europeia em que o atacante brasileiro do Barça apareceu. Raphinha, apesar de não ter brilhado tanto quanto em outras partidas contra a Inter, foi decisivo no ataque”, escreveu o colunista Ferrán Martínez.

Além de Raphinha, nomes como Harry Kane (Bayern), Dembélé (PSG), Salah (Liverpool) e o jovem Lamine Yamal (Barcelona) também estão entre os cotados para a principal premiação individual do futebol mundial.

No entanto, a consistência e o protagonismo do brasileiro em partidas decisivas têm feito seu nome ganhar cada vez mais força na Europa.

Barcelona e Inter voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, 6, às 16h), no San Siro, na Itália. Quem vencer se classifica para a final da Liga dos Campeões, onde enfrentará Arsenal ou PSG. Um novo empate levará a disputa à prorrogação e, se necessário, aos pênaltis.