Leônico anuncia meia ex-Vitória como novo reforço

Nickson é a principal contratação de Leônico para a disputa da Série B do Campeonato Baiano - Foto: Reprodução / AD Leônico

O Leônico anunciou nesta segunda-feira, 14, a contratação de Nickson Gabriel, filho do ex-meia Jackson e formado na base do Vitória, para a disputa da Série B do Campeonato Baiano.

O atleta de 27 anos e que estava no Coruripe-AL, chega com status de principal contratação do Moleque Travesso para a disputa da divisão de acesso estadual.

Entre base e profissional, Nickson esteve defendeu o rubro-negro baiano por 15 anos. Ele acumula passagens por Cruzeiro, Criciúma, São Joseense-PR, Campinense-PB, Amadense-SE.

No futebol baiano, defendeu Atlético de Alagoinhas, Atlântico, Botafogo-BA e Jacuipense.

No Leônico, Nickson terá a companhia do irmão Rickson Matheus, que é centroavante.