Mãe de suposta filha de Neymar volta a exigir DNA: "Não merece amor?"

Neymar Jr durante comemoração com amigos - Foto: Divulgação/ @neymarjr

Neymar Jr. anunciou, nesta última semana, que está à espera do seu quarto filho, segundo com a influenciadora Bruna Biancardi. A novidade rodou o mundo, chegando na ex-modelo Gabriella Gaspar, mãe do suposto quinto herdeiro do jogador de futebol.

À coluna Fábia Oliveira, a húngara alfinetou o atleta, e voltou a afirmar que o mesmo é o pai de Jazmin Zoé, de 10 anos. O envolvimento entre os dois teria acontecido em abril de 2013, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, após uma partida da seleção brasileira.

Leia mais:

>>Racismo: TJ-SP concede liberdade provisória a atletas do River Plate

>>De saída! Arthur Jorge acerta com time do Catar e não fica no Botafogo

>>Bahia terá retorno de Marcos Victor para primeiros jogos do Baianão

Em fala, a Gabriella parabenizou a nova gestação de Biancardi: "Parabéns, do fundo do coração, porque uma filha é bênção. Desejo-lhe um nascimento saudável", disse a ex modelo.

Entretanto, à jornalista, a húngara voltou a demonstrar insatisfação pela ausência de Neymar na vida de Jazmin. A jovem ainda aguarda a realização do teste de paternidade.

“Ainda posso escrever que Jazmin fica ainda mais em segundo plano. Por que ela não merece amor? Neymar também deveria pensar um pouco em Jazmin", declarou.

Neymar já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto do seu relacionamento com Carol Dantas, a pequena Mavie, de um ano, com Bruna Biancardi, e da caçula Helena, de quatro meses, resultado do seu breve envolvimento com a modelo Amanda Kimberlly.