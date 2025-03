Mundial de Clubes 2025 terá nova regra para evitar cera de goleiros

Troféu do Mundial de Clubes - Foto: Divulgação | Fifa

Após a realização de diversos testes, a Associação Internacional de Futebol (IFAB) decidiu modificar a Lei 12.2, relacionada ao tiro livre indireto. A partir de agora, se um goleiro mantiver a bola em suas mãos por mais de oito segundos, o árbitro será obrigado a conceder um escanteio à equipe adversária.

Atualmente, a regra prevê a marcação de um tiro livre indireto quando o goleiro demora demais para repor a bola, mas essa infração raramente é sancionada pelos árbitros. A mudança já foi aprovada e entrará em vigor no Mundial de Clubes de 2025, quando será testada pela primeira vez.

A competição, que acontecerá nos Estados Unidos, começa no dia 15 de junho. A decisão foi tomada durante a 139ª Reunião Geral Anual do IFAB, realizada pela Federação de Futebol da Irlanda do Norte.

Testes da nova regra foram realizados na categoria sub-21 da Premier League e em Malta. O Mundial de Clubes de 2025 contará com a participação de quatro clubes brasileiros: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.