Na mira da Seleção Brasileira, Jorge Jesus é demitido do Al-Hilal

Jorge jesus foi desligado do Al-Hilal e se aproxima da Seleção Brasileira - Foto: AFP

Jorge Jesus está oficialmente disponível para negociar com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O treinador português foi demitido na última sexta-feira, 2, do comando do Al-Hilal, da Arábia Saudita, após a eliminação da equipe na semifinal da Champions Asiática diante do Al-Ahli, em derrota por 3 a 1, que contou com gol do brasileiro Roberto Firmino.

A saída de Jesus ocorre em um momento estratégico. Ele é visto como um dos principais nomes para assumir o comando da Seleção Brasileira, que segue sem técnico após a demissão de Dorival Júnior e o fim das tratativas com Carlo Ancelotti, que permanece no Real Madrid.

Jorge Jesus entrou no Guinness Book com Al-Hilal

Apesar do bom desempenho em parte da temporada 2023/24, incluindo o título da Supercopa Saudita e a histórica marca de 34 vitórias consecutivas, que garantiu seu nome no Guinness Book, Jorge Jesus não resistiu à pressão por resultados em competições de maior peso.

O Al-Hilal também foi eliminado nas quartas de final da Copa do Rei Saudita e ocupa atualmente a vice-liderança da Saudi Pro League, o que contribuiu para a decisão da diretoria do clube. Mohammad Al-Shalhoub, ídolo do clube, assumirá interinamente o comando do Al-Hilal até o fim da temporada.

Caminho livre para negociar com a CBF

Agora o caminho fica livre para a CBF abrir conversas oficiais com Jorge Jesus, que já teve passagem de sucesso pelo futebol brasileiro com o Flamengo, onde conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2019.

A expectativa é que, caso um acordo seja fechado nos próximos dias, o técnico possa estrear no comando da Seleção Brasileira já no amistoso contra o Equador, marcado para o dia 5 de junho, em preparação para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A tentativa inicial da CBF era trazer Carlo Ancelotti, mas o Real Madrid recusou-se a liberar o técnico antes do término de seu contrato e também não aceitou o pagamento da multa rescisória. Diante do impasse, as negociações foram encerradas, abrindo espaço para o nome de Jorge Jesus voltar com força à pauta da entidade.