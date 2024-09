Narrador sofre AVC antes de jogo entre Bahia e Flamengo

João Andrade, narrador da rádio Baiana FM - Foto: Rerpdoução | Redes Sociais

O narrador João Andrade, da Rádio Baiana FM, sofreu um AVC isquêmico pouco antes do jogo entre Bahia e Flamengo, pela Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira, 28, na Arena Fonte Nova. O profissional deve ser observado no Hospital da Bahia, onde está internado.

Leia mais:

>> Izquierdo: o que é e quando ocorre a morte encefálica?

>> CBF fará homenagem a Juan Izquierdo nos jogos da Copa do Brasil

O comunicador passa bem após o susto, de acordo com informações do Bahia Notícias. Inclusive, passará por exames nas próximas horas.

João é um dos principais locutores do futebol estadual, conhecido pela sua irreverência e pelo bordão "lembre-se sempre, galera". Ele acumula passagens pelas rádios Metrópole, Excelsior e Sociedade.