CBF fará homenagem a Juan Izquierdo nos jogos da Copa do Brasil

O zagueiro Juan Manuel Izquierdo atuava no Nacional-URU e morreu aos 27 anos - Foto: Divulgação / Instagram / @nacional

O mundo do futebol está em luto desde a confirmação da morte do zagueiro Juan Manuel Izquierdo, do Nacional-URU. O defensor passou mal e desmaiou durante o jogo contra o São Paulo, pelas oitavas de final da Libertadores. A CBF prestará uma homenagem com um minuto de silêncio em todos os jogos das quartas de final da Copa do Brasil.

Leia mais:

>> Izquierdo: entenda o que causou a morte do zagueiro do Nacional

>> Lucho Rodríguez, do Bahia, jogou com Izquierdo: "Descanse em paz"

>> Luis Suárez lamenta morte de Juan Izquierdo: ‘Que em paz descanse’

>> Izquierdo era pai de recém-nascido e vivia melhor momento na carreira

"A CBF lamenta profundamente a morte do zagueiro Juan Manuel Izquierdo. O futebol brasileiro fará um minuto de silêncio em todas as partidas organizadas pela entidade nesta quarta-feira e se solidariza com os familiares do atleta, com os jogadores, dirigentes e torcedores do Nacional pela perda irreparável", disse em comunicado Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Morte de Izquierdo

A confirmação da morte de Juan Manuel Izquierdo ocorreu na última terça-feira, 27, através do Nacional, clube do defensor. A delegação da equipe, o presidente do Nacional, Alejandro Balbi, a consulesa do Uruguai, Marta Echarte e a família do jogador, a mãe Sandra, o pai Nelson, e a irmã Sofía, estiveram reunidos no Hospital Albert Einstein.

O que ocorreu

Izquierdo caiu sozinho aos 39 minutos do segundo tempo no Morumbis. Ele foi imediatamente direcionado a uma ambulância e encaminhado ao Hospital Israelita Albert Einstein. O atleta ainda teve uma parada cardíaca no momento que saía do estádio e foi reanimado pela equipe médica.