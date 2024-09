Izquierdo era pai de recém-nascido e vivia melhor momento na carreira

Aos 27 anos, o defensor vivia o seu mehor momento na carreira - Foto: Reprodução | Redes Sociais e Divulgação | Nacional-URU

O zagueiro Juan Manuel Izquierdo, que morreu após uma arritmia na partida cardíaca na partida entre São Paulo e Nacional, no último dia 22, estava atuando no futebol profissional há seis anos. A morte do atleta foi confirmada pelo clube uruguaio na noite desta terça-feira, 28.

Aos 27 anos, o defensor vivia o seu mehor momento na carreira. Izquierdo chegou ao Nacional em 2022, mas passou por um período de empréstimo no ano seguinte ao Liverpool Montevideo. Ele retornou ao clube nesta temporada e atuava regularmente como titular em uma das maiores equipes do país.

Com a camisa do Nacional, o zagueiro já tinha atuado em 27 jogos — sendo 24 somente na atual temporada — e um gol marcado. No período em que esteve emprestado no Liverpool-URU, ele atuou em 37 partidos e balançou as redes três vezes.



Izquierdo foi revelado pelo Cerro, em 2018, e teve boa parte da carreira dedicada ao futebol uruguaio, com passagens por Peñarol e Montevideo Wanderers. A exceção foi em 2021, quando autou pelo Atletico San Luis, no México.

Paternidade recente

O falecimento do jogador também acontece em um dos momentos mais especiais de sua vida. Há cerca de duas semanas, Izquierdo presenciou o nascimento do seu segundo filho. Ele já era pai de uma menina de dois anos e agora de um recém-nascido, ambos frutos do relacionamento com a esposa Selena.

Além da esposa, os pais do jogador, Sandra e Nelson, e a irmã Sofia também vieram para São Paulo para acompanhar o quadro de saúde do jogador. Izquierdo estava internado no Hospital Albert Einstein desde o ocorrido.