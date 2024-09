Lucho Rodríguez, do Bahia, jogou com Izquierdo: "Descanse em paz"

Luciano Rodríguez e Juan Manuel Izquierdo foram companheiros no Liverpool-URU - Foto: Reprodução / Instagram / @lucho_rodriguezz24

O atacante Luciano Rodríguez, do Bahia, utilizou sua rede social para prestar uma homenagem ao zagueiro Juan Izquierdo, que morreu na última terça-feira, 27, em São Paulo, após sofrer uma parada cardíaca em campo.

Leia mais:

>> Morre zagueiro uruguaio que passou mal em jogo contra o São Paulo

>> Izquierdo era pai de recém-nascido e vivia melhor momento na carreira

Emocionado, Lucho enalteceu o companheiro e desejou força a família de Izquierdo. Eles atuaram juntos na temporada 2023, onde conquistaram a Liga Uruguaia com o Liverpool.

"Descanse em paz irmão, não tenho palavras para descrever esse momento só peço conforto para sua família que você tanto defendeu com o coração", postou o camisa 17 do Esquadrão.

Morte de Izquierdo



A confirmação da morte de Juan Manuel Izquierdo ocorreu na última terça-feira, 27, através do Nacional, clube do defensor. A delegação da equipe, o presidente do Nacional, Alejandro Balbi, a consulesa do Uruguai, Marta Echarte e a família do jogador, a mãe Sandra, o pai Nelson, e a irmã Sofía, estiveram reunidos no Hospital Albert Einstein.

O que ocorreu

Izquierdo caiu sozinho aos 39 minutos do segundo tempo no Morumbis. Ele foi imediatamente direcionado a uma ambulância e encaminhado ao Hospital Israelita Albert Einstein. O atleta ainda teve uma parada cardíaca no momento que saía do estádio e foi reanimado pela equipe médica.