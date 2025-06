Novo técnico projeta estreia pela Juazeirense: “Temos objetivos claros

O gaúcho Leandro Campos é o novo técnico da Juazeirense - Foto: Bruno Lopes | Juazeirense

A Juazeirense entra em campo neste sábado, 7, para encerrar sua participação na fase de grupos da Copa do Nordeste diante do Confiança, fora de casa, pela última rodada da primeira fase. Sem chances de avançar, o Cancão de Fogo agora foca na sequência da temporada sob nova direção. O duelo marca a estreia do técnico Leandro Campos, que vê o confronto como parte fundamental no processo de evolução da equipe.

“A expectativa é muito grande, até mesmo porque, independentemente de estarmos fora da briga pela classificação, temos objetivos claros. Especialmente pensando no jogo de quarta-feira, em casa, contra a equipe do Lagarto”, afirmou Leandro, citando o compromisso válido pela Série D do Campeonato Brasileiro.

O treinador garantiu que, apesar da eliminação precoce, o compromisso será tratado com seriedade.

“Não vamos tratar o jogo como um treinamento. Seria desrespeitoso com qualquer adversário. O mais importante é que temos metas relacionadas à performance da equipe, principalmente com base no que trabalhamos nesta semana”, declarou.

Campos também reforçou o respeito ao Confiança, que ainda tem objetivos na competição, além das outras equipes que estarão de olho neste confronto.

“O Confiança tem seus objetivos e precisamos respeitar isso. Outras equipes também têm interesse no resultado. Por respeito a esses clubes, vamos dar o nosso melhor, de forma comprometida”, disse.

“Se conseguirmos vencer, pode ser até a melhor campanha da Juazeirense na história da Copa do Nordeste”, complementou.

Por fim, o novo comandante reforçou que o foco maior está na consolidação do trabalho técnico e tático iniciado com sua chegada.

“Nosso objetivo é buscar um bom resultado, sim, mas também aproveitar para consolidar melhorias. Estamos iniciando um novo ciclo, e cada jogo conta muito nesse processo”, concluiu.

O Cancão é o vice-lanterna do grupo B da Lampions, com apenas seis pontos ganhos em seis partidas disputadas.