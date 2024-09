"Orgulho dessas duas", diz Marta à indicação de brasileiras à Bola de Ouro

Marta posa com a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

Seis vezes melhor do mundo pela Fifa e indicada duas vezes ao prêmio de Bola de Ouro da France Football, Marta reagiu à indicação de duas brasileiras à premiação deste ano. Gabi Portilho, do Corinthians, e Tarciane, do Houston Dash, estão entre as finalistas do prêmio.

“Só orgulho dessas duas”, publicou Marta em sua conta oficial no Instagram.

A brasileira ainda homenageou a sua companheira de Orlando Pride, a zambiana Barbra Banda, que também foi indicada ao prêmio. O treinador da Seleção Brasileira, Arthur Elias, também está entre os finalistas na categoria de técnico do ano, criada esse ano. A Rainha Marta também lembrou dele.

Ao todo, serão distribuídos dez prêmios. Os mais importantes são a Bola de Ouro para o melhor jogador da temporada 2023/24 no masculino e no feminino. Na edição de 2023, as honrarias ficaram com Messi, que faturou pela oitava vez, e com a espanhola Aitana Bonmatí.