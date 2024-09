João Pedro é convocado por Dorival Júnior para a vaga de Pedro, cortado

João Pedro em ação contra a Colômbia, em 2023 - Foto: Divulgação | CBF

O atacante João Pedro, do Brighton, foi convocado na noite desta quarta-feira, 4, pelo técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior. Ele vai substituir Pedro, que foi cortado após lesão grave. Chegada do jogador em Curitiba está prevista para esta quinta, 5.

Será a segunda vez que João Pedro vestirá a camisa da Seleção Brasileira. O atacante já havia entrado em campo pelo Brasil no final do ano passado, quando foi chamado por Fernando Diniz para jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. Na ocasião, ele entrou no decorrer da partida contra a Colômbia.

Leia mais:

>> Jogador do Flamengo é poupado de jogo do Chile, nas Eliminatórias

>> Bahia fora e Vitória confirmado: Brasileirão de Aspirantes volta com 16 clubes

João Pedro tem 22 anos e foi revelado pelo Fluminense, onde marcou 10 gols e deu duas assistências em 2019, ano em que estreou na equipe profissional. Na última temporada europeia foram 20 gols em 40 jogos e na atual temporada já são duas bolas na rede em três partidas.

Na sexta-feira, 6, o Brasil enfrenta o Equador, no Couto Pereira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Em seguida, na terça, 10, o Brasil joga contra o Paraguai, em Assunção.