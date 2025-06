Pai de Neymar torce por permanência no Santos: “Quero que ele fique”

Pai de Neymar acompanha as obras das novas instalações do Santos - Foto: Reinaldo Campos / Santos FC

Durante a inauguração do novo centro de treinamento das categorias de base e do time feminino do Santos, na última segunda-feira, 9, o pai de Neymar manifestou publicamente o desejo de que o craque permaneça no clube até a próxima Copa do Mundo, que será disputada em 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

Apesar de o contrato de Neymar com o Santos se encerrar no dia 30 de junho, o empresário afirmou que a renovação ainda está sendo avaliada e que a decisão final cabe ao próprio jogador.

“Quero que ele fique. O Santos, nesse momento, abriu as portas para o Neymar se recuperar. Ele precisava jogar, sabíamos das pequenas lesões. Mas o trabalho maior era na cabeça dele”, disse.

Neymar retornou aos gramados neste primeiro semestre após um longo período afastado por lesão. Segundo o pai, o atacante recusou propostas de outras equipes para focar na recuperação física e mental.

“Ele está totalmente estabilizado agora. Queremos que ele atinja o nível ideal”, afirmou, acrescentando que a proximidade com a família e os amigos tem sido essencial para esse processo.

Projetos estruturais

Além da possível renovação, o pai de Neymar tem desempenhado papel fundamental nos bastidores da reformulação do Santos. Com parceiros comerciais, liderou as obras do novo CT da base e do feminino, entregue em tempo recorde, 56 dias, graças à estrutura modular em contêineres. O investimento foi de R$ 10 milhões.

Ele também anunciou um novo CT para o elenco profissional, que será construído em Praia Grande, na Baixada Santista. A estrutura atual do CT Rei Pelé será destinada exclusivamente às categorias de base e ao futebol feminino. A previsão é de que tudo esteja pronto até a Copa do Mundo.

Nova Arena

Outro plano ambicioso liderado pelo pai do craque envolve a construção de uma arena moderna com capacidade para 35 mil pessoas, também em Praia Grande. A Vila Belmiro, por sua vez, será mantida e reformada, servindo como estádio alternativo.

“O Santos é uma marca. O Neymar também. Estamos nos unindo ao clube para atrair grandes parceiros. Esse novo estádio precisa ser um centro de entretenimento e negócios, não pode depender apenas da bilheteria. O futebol hoje é um ecossistema”, afirmou.