Paulistão: Neymar reencontra técnico que o projetou para Santos

Encontro acontece na última rodada do Paulistão - Foto: Ricardo Saibun | Divulgação Santos FC

O duelo entre Inter e Santos deve ser marcado pelo reencontro do novo camisa 10 do Peixe, Neymar, e do técnico Márcio Fernandes, um dos precursores do craque no elenco profissional do alvinegro, no início de 2009, quando tinha apenas 16 anos.

À época, Fernandes disse acreditar no potencial do atleta e havia prometido levá-lo para a base profissional.

“Eu acho o Neymar um grande jogador, acredito muito no potencial dele. Vamos trazê-lo para o elenco, mas o torcedor precisa ter calma. Ele ainda vai ter de ganhar corpo. No começo, vai ser mais uma participação leve, para que ele possa ganhar massa muscular e enfrentar zagueiros de grande estatura”, afirmou.

Hoje, com 33 anos, Neymar irá enfrentar o time que Márcio Fernandes comanda no próximo domingo, 23, às 18h30, no Major Levy Sobrinho, conhecido como Limeirão, localizado em São Paulo, e marca a última rodada do Paulistão.

Márcio chegou há 10 dias na Inter para a reta final e comandou a equipe em três partidas até aqui - derrotas para Palmeiras e Velo Clube e empate com o Água Santa. O clube precisa vencer o Peixe para evitar o rebaixamento.